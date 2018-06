Paris (AFP) Die aus Protest gegen die geplanten Arbeitsmarktreformen in Frankreich entstandene soziale Bewegung "Nuit debout" hat zu einem weltweiten Demonstrationstag am 15. Mai aufgerufen. Die Bewegung sei dabei, international zu werden, sagte einer der Aktivisten, der 22-jährige Jean, am Samstag auf dem Place de la République in Paris.

