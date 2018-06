Hamburg (dpa) - Bei bestem Wetter haben bereits mehr als eine Million Menschen den 827. Hafengeburtstag in Hamburg besucht. Allein heute waren laut einer Veranstaltungssprecherin 600 000 Gäste bei der insgesamt viertägigen Hafenparty dabei - fast so viele wie an den beiden Tagen zuvor. Vor allem das gute Wetter sei für den Besucheransturm verantwortlich, sagte die Sprecherin. Am dritten Festtag hatte das traditionelle Schlepperballett zahlreiche Schaulustige an die Landungsbrücken gelockt. Am Abend soll noch die Taufe des neuesten Mitglieds der Aida-Flotte folgen.

