Ingolstadt (dpa) - Der FC Bayern kann heute in der Fußball-Bundesliga einen historischen Titelgewinn feiern. Mit einem Sieg beim FC Ingolstadt würden die Münchner die vierte Meisterschaft in Folge perfekt machen - das wäre Rekord. Besondere Spannung verspricht auch der Abstiegskampf. Der Vorletzte VfB Stuttgart muss gegen Mainz dringend punkten. Der Tabellen-16. Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Dortmund, Werder Bremen spielt in Köln. Auch Darmstadt, Hoffenheim, Augsburg und der HSV brauchen noch Punkte, um endgültig gesichert zu sein.

