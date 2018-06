Ludwigshafen (dpa) - TV-Sternchen Daniela Katzenberger (29) hat für ihre Hochzeit mit Lucas Cordalis nach zahlreichen Anproben ein Brautkleid gefunden.

"Nachdem ich fast 30 Kleider anprobiert habe, habe ich mich wahrscheinlich für das schwerste entschieden - mein Kleid wiegt fast elf Kilo", ließ Katzenberger über ihr Management mitteilen.

Gemeinsam mit ihrer Mutter Iris und Schwester Jennifer suchte und fand sie im nordrhein-westfälischen Kerpen das passende Kleid für die Hochzeit, die für den 4. Juni geplant ist. Dabei posierte sie auch in einem Kleid - allerdings nicht in dem, was sie dann auch tatsächlich wählte.

Schließlich dürfe es ja vor der Hochzeit nicht gezeigt werden, hieß es beim Management. Trotzdem verrät das blonde Realityshow-Sternchen schon ein bisschen: "Es wird sexy, aber elegant. Romantisch, verspielt, kein Rosa, kein Vokuhila, aber ganz viel Tüll und Glitzer." Sie hoffe, dass ihrem zukünftigen Mann "die Augen aus dem Kopf fallen".

Anfang April startete auf RTL II die Reihe "Daniela Katzenberger - mit Lucas im Hochzeitsfieber", die Brautkleidsuche der "Katze" ist am kommenden Montag um 20.15 Uhr zu sehen. Die Hochzeit am 4. Juni soll live übertragen werden. Katzenberger und Cordalis (43) haben bereits die gemeinsame Tochter Sophia, die im August ein Jahr alt wird.