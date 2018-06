Mexiko-Stadt (AFP) Der mexikanische Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán ist überraschend in ein Gefängnis nahe der Grenze zu den USA verlegt worden. Die Verlegung nach Ciudad Juárez erfolgte am Samstagmorgen (Ortszeit) in Begleitung dutzender Sicherheitskräfte, wie die mexikanischen Behörden mitteilten. Die Maßnahme stehe nicht im Zusammenhang mit einer möglichen Auslieferung des Gefangenen an die USA, betonte ein Präsidentensprecher.

