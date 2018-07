Brenner (dpa) - Hunderte Demonstranten haben sich bei Protesten gegen mögliche Grenzkontrollen Österreichs am Brenner-Pass nach Italien Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Etwa 500 Aktivisten griffen Einsatzkräfte an, sie warfen Feuerwerkskörper und andere Gegenstände. Die Polizei setzte Tränengas ein. Vier Beamte und mehrere Demonstranten wurden verletzt, etwa 20 Aktivisten wurden festgesetzt. Der Protestzug formierte sich auf italienischer Seite, von dort aus marschierten die Menschen dann in Richtung Grenze.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.