Le Mans (SID) - Weltmeister Jorge Lorenzo steht zum zweiten Mal in der laufenden Moto-GP-Saison auf der Pole Position. Der 29-jährige Spanier drehte im Qualifying des Großen Preises von Frankreich in Le Mans in 1:31,975 Minuten die schnellste Runde und geht am Sonntag (14.00 Uhr) vom ersten Startplatz ins Rennen.

Lorenzo, der Yamaha zur kommenden Saison den Rücken kehrt und dann für Ducati fährt, verwies Marc Marquez (Spanien/Honda) und Andrea Iannone (Italien/Ducati) auf die Plätze. Stefan Bradl (Zahling) belegte als einziger deutscher Starter in der Motorrad-Königsklasse mit seiner Aprilia den 17. Rang.

Moto 2-Pilot Jonas Folger (Mühldorf/Kalex), der in der kommenden Saison in die MotoGP wechselt, geht derweil von Rang acht ins Rennen am Sonntag. Die Platzierung bedeutet sein schlechtestes Qualifikationsergebnis in der laufenden Saison. Marcel Schrötter (Landsberg/Kalex) wurde Zwölfter, Sandro Cortese (Ochsenhausen/Kalex) war mit einer Knieverletzung bereits abgereist. Die Pole Position belegt der Schweizer Thomas Luthi ebenfalls auf einer Kalex.

In der Moto3 sicherte sich der Italiener Niccolò Antonelli (Honda) die Pole. Philipp Öttl (KTM) belegte mit rund sieben Zehntelsekunden Rückstand den 18. Platz.