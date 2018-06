London (SID) - Mit 14 Synchronschwimmerinnen geht der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) bei den Europameisterschaften in London (9. bis 22. Mai) an den Start. In der Solo-Konkurrenz vertritt Marlene Bojer (München) die deutschen Farben in Großbritannien. In der Freien Kür sei "Platz 15 das Ziel", in der Technischen Kür "eine Finalteilnahme", erklärt Team-Manager Udo Lehmann.

Im Duett streben die Flensburgerinnen Edith Zeppenfeld, Inken Jeske und Wiebke Jeske in der Freien Kür einen Platz "nahe der Finalteilnahme" an, so Lehmann. In der Technischen Kür soll Platz 13 oder 14 herausspringen. Einen Top-Ten-Platz haben die DSV-Nixen in der Kombination ins Visier gefasst. Die ersten Zwölf qualifizieren sich jeweils für die EM-Finals.