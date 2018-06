Madrid (AFP) Drei im vergangenen Sommer in Syrien entführte spanische Journalisten sind wieder auf freiem Fuß. Manuel López, Ángel Sastre und Antonio Pampliega seien vor einigen Stunden freigelassen worden, gab eine Sprecherin der spanischen Regierung am Samstagabend in einer kurzen Mitteilung bekannt. "Den dreien geht es gut", sagte die Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP.

