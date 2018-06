Sarasota (SID) - Lena Schöneborn (Bonn) ist drei Monate vor den Sommerspielen in Rio de Janeiro bereits in Olympiaform. Die 30-Jährige gewann am Freitag das Weltcup-Finale der Modernen Fünfkämpfer in Sarasota/Florida und bestätigte damit ihre starken Leistungen aus dem Frühjahr. Schöneborn, die den Auftakt-Weltcup in Kairo gewonnen hatte und bei den Weltcups in Rio sowie in Rom jeweils Zweite geworden war, erreichte im Olympiajahr bislang bei jedem Start das Podium.

In Florida verwies Schöneborn vor allem dank guter Ergebnisse im Fechten sowie im Reiten mit 1375 Punkten die Ungarin Zsofia Foldhazi (1366) und Ieva Serapinaite aus Litauen (1360) auf die Plätze. Annika Schleu (Berlin/1328) überzeugte mit Platz sieben, Janine Kohlmann (Potsdam/1286) belegte den 17. Rang. Die deutschen Fünfkämpferinnen hatten sich in einem Höhentrainingslager in Colorado Springs über zwei Wochen lang intensiv auf die heiße Phase der Olympiasaison vorbereitet.

"Nach dem intensiven Trainingslager war das Weltcup-Finale eine wertvolle Standortbestimmung für mich. Bis auf das Schwimmen bin ich sehr zufrieden. Nach dem letzten Schießen war ich mir recht sicher, dass es reicht", sagte Schöneborn.

Im Finale der Männer am Samstag hat Christian Zillekens gute Chancen auf eine Top-Platzierung. Der Potsdamer startete mit der zweitbesten Fechtleistung in den Wettkampf. Patrick Dogue und Stefan Köllner (beide Potsdam) sind dagegen bereits zurückgefallen.