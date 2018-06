Bad Säckingen (dpa) - Ein tragischer Autounfall in Bad Säckingen hat einen weiteren Menschen das Leben gekostet. Wie die Polizei mitteilte, starb ein Mann im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Ein 84-Jähriger war am Mittag mit seinem Auto mitten in der südbadischen Stadt in eine Menschenmenge vor einem Café gerast. Eine 63-Jährige war bereits an der Unfallstelle gestorben. Insgesamt seien 13 Menschen in Krankenhäuser gebracht worden. Auch der 84-Jährige sei in Behandlung. Laut Polizei war ein Fahrfehler des Mannes der Grund für den Unfall: Er habe statt zu bremsen stark beschleunigt und mehrere Tische auf der Café-Terrasse umgefahren, sagte ein Sprecher.

