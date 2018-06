Bad Säckingen (dpa) - Ein Auto ist in Baden-Württemberg in eine größere Menschengruppe vor einem Straßencafé gerast. Mindestens ein Mensch starb nach ersten Polizeiangaben. Es gebe mindestens zehn Verletzte - vier davon seien schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war ein Fahrfehler des Autofahrers Grund für den Unfall im Zentrum von Bad Säckingen an der Grenze zur Schweiz. Der Autofahrer habe statt zu bremsen stark beschleunigt und so mehrere Tische auf der Terrasse des Cafés umgefahren, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.