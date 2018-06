Washington (AFP) Nach mehr als einem Jahr Unterbrechung sind die US-Streitkräfte wieder mit Soldaten im Bürgerkriegsland Jemen vertreten. Eine "sehr kleine Zahl" von US-Armeeangehörigen sei an der Seite arabischer Einsatzkräfte in der Hafenstadt Mukalla stationiert, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag (Ortszeit) in Washington. Die Präsenz der USA am Boden begründete der Sprecher damit, "dass es nicht in unserem Interesse ist, dass eine Terrororganisation Kontrolle über eine Hafenstadt ausübt".

