Kabul (AFP) In Afghanistan sind am Sonntag sechs Taliban-Kämpfer hingerichtet worden. Präsident Aschraf Ghani habe die Hinrichtung von sechs Männern genehmigt, die "schwere Verbrechen gegen Zivilisten und die öffentliche Sicherheit" verübt hätten, teilte der Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul mit. Wie aus Regierungskreisen verlautete, handelte es sich bei den Hingerichteten um radikalislamische Taliban, die mehrheitlich wegen Anschlägen mit vielen Opfern zum Tode verurteilt worden waren.

