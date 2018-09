Edmonton (dpa) - Die Waldbrände in Kanadas Provinz Alberta dehnen sich "unkontrolliert" weiter aus. Sie könnten nach Angaben von Albertas Regierungschefin Rachel Notley heute das benachbarte Saskatchewan erreicht haben. Gleichzeitig dürften sie ihren Umfang noch einmal verdoppeln. Am Samstag war die Fläche des Flammenmeers in Kanadas Ölsandregion auf 1560 Quadratkilometer geschätzt worden. Das entspricht der doppelten Fläche von Hamburg. Experten rechnen nach einem Bericht des Fernsehsenders CTV damit, dass das Feuer noch Wochen lodern wird.

