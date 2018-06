Berlin (AFP) Mit der Einberufung eines "Milchgipfels" will Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) auf den rasanten Preisverfall für Molkereiprodukte reagieren. Mit den derzeitigen Preisen werde "die Axt an die Existenzgrundlage unserer Bauern angelegt", sagte Schmidt der "Bild am Sonntag". "Deshalb: Der Preis für Milch muss hoch."

