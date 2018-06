Berlin (AFP) Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel will den Kanzlerkandidaten seiner Partei einem Bericht zufolge erst wenige Monate vor der nächsten Bundestagswahl bestimmen. Die Nominierung solle erst nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai 2017 erfolgen, habe Gabriel intern in der SPD-Parteiführung angekündigt, berichtete die "Bild am Sonntag".

