Berlin (AFP) In der Flüchtlingsdebatte hat die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) eigene Integrationsgesetze in jedem Bundesland gefordert. "Wir müssen allen Migranten unsere Werte und Regeln vermitteln", sagte sie der "Bild am Sonntag". Dazu seien Integrationsgesetze im Bund und in den Ländern nötig.

