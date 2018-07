München (SID) - Robert Lewandowski erzielte am Samstag beim 2:1 des FC Bayern beim FC Ingolstadt seine Saisontore 28 und 29, er hat damit am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Absteiger Hannover 96 die Chance, als sechster Spieler in der Geschichte der Fußball-Bundesliga eine Saison mit 30 oder mehr Treffern zu beenden.

Gelungen ist dies zuletzt Dieter Müller (1. FC Köln) in der Saison 1976/77 mit 34 Treffern. Die beste Bilanz seitdem erreichte Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04) in der Saison 2011/12 mit 29 Torerfolgen. - Die Übersicht der Torschützen "30" und "30 plus":

40 Gerd Müller (Bayern München) 1971/72

38 Gerd Müller 1969/70

36 Gerd Müller 1972/73

34 Dieter Müller (1. FC Köln) 1976/77

31 Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) 1965/66 *

30 Uwe Seeler (Hamburger SV) 1963/64 *

30 Gerd Müller 1968/69, 1973/74

30 Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) 1973/74

* Anm.: Bis einschließlich der Saison 1964/65 gab es nur 16 Vereine und damit nur 30 Spieltage, ab der Saison 1965/66 spielte die Bundesliga mit 18 Vereinen/34 Spieltage (Ausnahme: Saison 1991/92 mit 20 Vereinen/38 Spieltagen).