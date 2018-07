Beirut (AFP) Im Libanon haben am Sonntag mehrwöchige Kommunalwahlen begonnen. In der ersten Etappe stimmen die Einwohner der Hauptstadt Beirut und in zwei Provinzen in der Bekaa-Ebene ab. Die anderen fünf Provinzen wählen bis Ende des Monats. Es handelt sich um die ersten landesweiten Wahlen seit den Kommunalwahlen 2010.

