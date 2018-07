Hockenheim (SID) - Mercedes-Pilot Paul di Resta hat im turbulenten zweiten Lauf der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) in Hockenheim den Überblick bewahrt und mit seinem ersten Sieg seit knapp sechs Jahren die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der Brite gewann am Sonntag vor dem BMW-Trio Timo Glock (Wersau), Augusto Farfus (Brasilien) und Maxime Martin aus Belgien.

"Wir haben die Kontrolle im Rennen übernommen und alles souverän kontrolliert", sagte di Resta, der zuletzt im Oktober 2010 einen DTM-Sieg gefeiert hatte: "Wir sind glücklich, unser Auto ist noch besser als im letzten Jahr. Ich bin fokussiert auf die nächsten Rennen."

In der Gesamtwertung führt er mit 37 Punkten vor Mercedes-Pilot Robert Wickens (Kanada/26 Zähler) und dem Italiener Edoardo Mortara (25) im Audi. Glock (18) ist auf Rang fünf bester Deutscher.

Gleich sechs BMW landeten am Sonntag in den Top 10. Die am Vortag noch so schnellen Audi erlebten dagegen eine Enttäuschung: Obwohl die Fahrzeuge fünf Kilogramm leichter waren als noch beim Erfolg vom samstag, landete der Schweizer Nico Müller als bester Audi-Fahrer nur auf Rang acht. Gleich vier Audi kamen gar nicht erst ins Ziel.

Im ersten Rennen am Samstag mit vielen Unfällen und teils grenzwertigen Manövern hatte Mortara gewonnen und Audi damit einen perfekten Saisonauftakt beschert. Doch mit der Hypothek der laut Reglement zusätzlich verteilten Gewichte fuhren die Ingolstädter am Sonntag nur hinterher.