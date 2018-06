Berlin (SID) - Weltrekordler Paul Biedermann (Halle/Saale) und Weltmeister Marco Koch (Darmstadt) haben auf ihren Paradestrecken ihre Teilnormen für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro mit Bravour erfüllt. Bei der Schwimm-DM in Berlin schaffte Ex-Weltmeister Biedermann im Finallauf über 200 m Freistil als Sieger die geforderte Richtzeit in 1:45,45 Minuten problemlos und gewann den Titel. Über die halbe Distanz hatte er die Norm am Samstag noch verfehlt.

Koch hatte zwar im Vorlauf knapp die Richtzeit verpasst, da er aber genau wie Biedermann bereits vornominiert ist, reichte dem Hessen sein Meistertitel für die Teilqualifikation. Mit 2:07,88 Minuten schwamm er im Finale über 200 m Brust souverän zum Titel. Am Samstag hatte Koch über die halbe Distanz die Normzeit im Endlauf verpasst, war aber ebenfalls deutscher Meister geworden.

Nach dem Nachweis der Qualifikationszeit in der deutschen Hauptstadt müssen die Schwimmer im Juni bei der Mare Nostrum Tour oder bei den German Open in Berlin (5. bis 8. Juli) noch einmal leicht entschärfte Normen knacken, um beim Saison-Highlight in Brasilien dabei zu sein.