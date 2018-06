Berlin (SID) - Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki (Berlin) und ihr Trainer Christopher Kas haben ihre Zusammenarbeit nach wenig mehr als 16 Monaten beendet. Dies teilte die Profi-Tennisspielerin am Sonntag auf ihrer Facebook-Seite mit.

"Für mich startet nun ein neues Kapitel in meinem Leben. Dies bedeutet auch, dass ich demnächst von einem neuen Management vertreten werde und ein neuer Trainer an meiner Seite sein wird", schrieb die 26 Jahre, die dem Ex-Profi für die "Arbeit und vor allem für die Unterstützung in den sehr intensiven Jahren" dankte.

In der Weltrangliste ist die einstige Nummer zwölf nach einer sportlichen Talfahrt bis auf Platz 50 zurückgefallen. Im vergangenen März erst hatte Lisicki die Trennung von ihrem Lebensgefährten Oliver Pocher bekannt gegeben. Seit 2015 wurden die Fed-Cup-Spielerin und der TV-Entertainer durch dasselbe Management betreut.