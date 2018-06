Diyarbakir (AFP) Bei der Explosion einer Bombe im Südosten der Türkei sind nach Armeeangaben zwei Soldaten getötet worden. Ein weiterer Soldat wurde demnach durch den Sprengsatz in der Stadt Nusaybin verletzt, als die Sicherheitskräfte am Sonntag ihn zu entschärfen versuchten. Die Bombe sei von Rebellen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gelegt worden, gegen die die türkische Armee seit Monaten in der Region kämpft.

