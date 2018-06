Los Angeles (AFP) US-Rekordschwimmer Michael Phelps steckt mitten in den Vorbereitungen für die Olympischen Spiele - seine Aufmerksamkeit ist nun aber etwas abgelenkt: Der 30-Jährige wurde erstmals Vater. "Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben", schrieb Phelps am Samstag im sozialen Netzwerk Instagram über die Geburt seines Sohnes Boomer. Ein Foto zeigt dort Vater, Sohn und Mutter Nicole Johnson.

