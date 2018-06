Osnabrück (AFP) Bei einem Verkehrsunfall ist ein Radfahrer in Niedersachsen von einem durch die Luft geschleuderten Reh getroffen und in den Straßengraben geworfen worden. Wie die Polizei am Montag in Osnabrück mitteilte, kam der Mann mit leichten Verletzungen davon. Das Tier indes starb.

