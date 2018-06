Frankfurt/Main (AFP) Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main einen 29-jährigen Deutsch-Marokkaner zu fünf Jahren Haft verurteilt. Der im hessischen Rüsselsheim geborene und aufgewachsene Soufiane K. sei seit dem Jahr 2013 mehrfach nach Syrien gereist, erklärte das Gericht am Montag. Dort habe er sich der islamistischen Al-Nusra-Front angeschlossen und unter anderem den Umgang mit Waffen erlernt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.