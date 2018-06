Berlin (AFP) Mit einem großen Festgottesdienst auf den Elbwiesen bei der Lutherstadt Wittenberg und vielen weiteren Veranstaltungen will die deutsche evangelische Kirche im kommenden Jahr das 500. Reformationsjubiläum begehen. Das Jubiläum werde "ein mutiges Aufbruchzeichen für Kirche und Gesellschaft" sein, teilten die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und der Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) am Montag gemeinsam in Berlin mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.