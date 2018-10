Mainz (AFP) Die Grünen-Basis in Rheinland-Pfalz hat grünes Licht für den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP gegeben. In einer Urabstimmung votierten 86 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für das gemeinsam ausgehandelte Papier, wie Grünen-Sprecher Nils Dettki am Montag in Mainz sagte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.