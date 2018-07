Neuss (AFP) Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat am Montagnachmittag in Neuss die vierte Verhandlungsrunde im Bezirk Nordrhein-Westfalen begonnen. Die IG Metall habe "dank der massiven Warnstreiks" der vergangenen Woche einen neuen Gesprächstermin mit dem Arbeitgeberverband vereinbaren können, erklärte die Gewerkschaft. Sie will auch weiter Druck machen und die Warnstreiks diese Woche fortsetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.