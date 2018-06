Washington (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) verlangt von Deutschland zusätzliche Anstrengungen zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. In einem am Montag in Washington veröffentlichten Bericht loben Experten des Währungsfonds zwar die bisher in Deutschland getroffenen oder auf den Weg gebrachten Maßnahmen, die Flüchtlingen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern sollen. Jedoch seien weitere Schritte notwendig.

