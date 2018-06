Kleve (AFP) Etwa vier Monate nach den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht haben Polizisten im Kevelaer in Nordrhein-Westfalen einen weiteren Verdächtigen gefasst. Der 24-jährige Marokkaner sei ursprünglich im Zuge von Ermittlungen wegen Schwarzfahrens ins Visier geraten, teilte die Bundespolizei am Montag in Kleve mit. Bei der internen Überprüfung sei dann festgestellt worden, dass er wegen Taten aus der Silvesternacht gesucht wurde.

