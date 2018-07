Moskau (SID) - Das russische Eishockey-Nationalteam hat bei der Heim-WM seinen Landsleuten am nationalen Feiertag einen Sieg beschert. Am Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ("Tag des Sieges") gewann die Sbornaja in Moskau ihr drittes Gruppenspiel gegen Lettland mit 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Nach dem Stotter-Start in die Titelkämpfe ist der Rekord-Weltmeister damit wieder auf Kurs.

An die Form von Titelverteidiger Kanada kommen die Russen aber noch nicht heran. Der Olympiasieger ließ in St. Petersburg auch Weißrussland nicht den Hauch einer Chance und gewann deutlich 8:0 (1:0, 4:0, 3:0).

Die kanadische NHL-Stars haben nach drei Spielen bereits 20 Tore auf ihrem Konto, ihr nächstes "Opfer" könnte am Donnerstag (19.15 Uhr MEZ/Sport1) die deutsche Nationalmannschaft sein. Bei der WM vor einem Jahr hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) beim 0:10 in Prag die höchste Niederlage gegen das Eishockey-Mutterland seit 48 Jahren kassiert.

Im zweiten Spiel der Gruppe B setzte sich in St. Petersburg Finnland mit 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) gegen die USA durch und unterstrich seinen Ruf als Geheimfavorit auf Gold. Zeitgleich stellten in Moskau die Tschechen nach dem 3:0-Auftakterfolg gegen Russland einem zweiten Turnier-Mitfavoriten ein Bein. Der Olympiasieger von 1998 besiegte Schweden mit 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) und übernahm die Tabellenführung der Gruppe A.