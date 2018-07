Ottawa (SID) - Die Ottawa Senators aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben Guy Boucher als neuen Trainer engagiert. Der 44-jährige Kanadier wird Nachfolger seines im vergangenen Monat entlassenen Landsmanns Dave Cameron (57).

Ottawa hatte in dieser Saison wie alle anderen kanadischen Teams die Play-offs verpasst. Boucher, ehemaliger Headcoach beim NHL-Klub Tampa Bay Lightning und bis November beim SC Bern in der Schweiz unter Vertrag, soll die Senators zurück in die Meisterrunde führen.