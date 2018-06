Straßburg (AFP) Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), hat anlässlich des Europatags eine Rückbesinnung auf die Grundwerte der Europäischen Union gefordert. Europa erlebe "stürmische Zeiten", sagte Schulz am Montag vor dem Europaparlament in Straßburg. Seine "gemeinsame Wertebasis" sei ins Wanken geraten. Die EU sei heute bedroht, sie stehe vor einer Zerreißprobe. "Wir müssen für dieses Europa kämpfen". Ein Rückfall in nationalstaatliches Denken würde Europa in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurückführen, warnte Schulz.

