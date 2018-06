München (SID) - Erfolgstrainer Jupp Heynckes wird der Einladung seines Nachfolgers Pep Guardiola, am Wochenende mit dem FC Bayern die historische vierte Meisterschaft in Folge zu feiern, nicht nachkommen. "Vielen Dank für die Einladung. Aber das Fest gehört Pep. Nicht allein wegen der vier Meisterschaften, sondern weil es sein Abschied ist", sagte Heynckes, der am Montag seinen 71. Geburtstag feierte, der Bild-Zeitung.

Er habe zu den vier Meisterschaften "nur nur eine beigetragen, also ein Viertel, drei holte Pep, und das ist eine großartige Leistung", führte Heynckes im kicker weiter aus. Er habe sich über die Worte von Guarduiola (45) "sehr, sehr gefreut. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben uns sofort verstanden und uns über viele Dinge des Fußballs ausgetauscht". Er würde sich deshalb "sehr freuen, wenn wir uns wieder einmal sehen würden".

Heynckes hatte mit dem FC Bayern 2013 das Triple gewonnen und Guardiola in München ein schweres Erbe hinterlassen. Der Spanier hatte nach dem 2:1 in Ingolstadt und der 26. Meisterschaft der Bayern betont, "dass ich diesen Titel mit Jupp Heynckes teilen möchte. Für mich ist es eine große, große Ehre, diese vier Titel mit Jupp Heynckes zu gewinnen."

Die Münchner, die am 21. Mai noch das Pokalfinale in Berlin gegen Dortmund bestreiten, erhalten am Samstag nach dem Saisonfinale gegen Hannover die Meisterschale. Danach ist mit den Fans die große Sause geplant. Der obligatorische Empfang auf dem Münchner Rathausbalkon am Marienplatz ist für Sonntag vorgesehen.