Lausanne (dpa) - Michel Platini tritt als UEFA-Präsident zurück. Das teilte der Franzose in einer persönlichen Erklärung mit. Zugleich kündigte er an, vor Schweizer Zivilgerichten gegen die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS, die Sperre gegen ihn im Kern zu bestätigen, vorgehen zu wollen. Der CAS hatte die vom Fußball-Weltverband verhängte Sperre lediglich um zwei auf vier Jahre reduziert. Hintergrund ist eine dubiose Zahlung in Höhe von zwei Millionen Franken von Ex-FIFA-Chef Joseph Blatter an Platini 2011.

