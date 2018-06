Charlotte (SID) - Die Golfprofis Martin Kaymer (Mettmann) und Alex Cejka (München) sind auf der US-Tour beim Turnier in Charlotte/North Carolina im Mittelfeld gelandet. Der zweimalige Major-Sieger Kaymer (31) schloss das Event mit 290 Schlägen auf dem 41. Platz ab, Cejka (45) benötigte einen Schlag mehr und wurde 53.

Kaymer gelang auf der Schlussrunde am siebten Loch ein Eagle, dazu kamen am letzten Tag der mit 7,3 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung drei Birdies und zwei Bogeys.

James Hahn holte den Turniersieg, nachdem er zuvor bei acht Turnieren in Serie den Cut verpasst hatte. Der in Südkorea geborene US-Amerikaner gewann im Stechen am ersten Extra-Loch gegen Landsmann Roberto Castro, beide hatten zuvor 279 Schläge gebraucht. Für seinen zweiten Erfolg auf der Tour kassierte der 35-Jährige Hahn 1,314 Millionen Dollar (1,15 Millionen Euro).

Hahn und Castro ließen in Charlotte zahlreiche Topstars hinter sich. So belegte der Engländer Justin Rose mit 280 Schlägen Rang drei direkt vor den mehrmaligen Major-Siegern Phil Mickelson (USA) und Rory McIlroy (Nordirland/beide 281), die jeweils mit einer 66 am Schlusstag noch einen großen Sprung nach vorn machten.