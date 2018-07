Brüssel (dpa) - Wegen massiver Aufseher-Streiks in Gefängnissen setzt die Regierung in Belgien die Armee ein. Die Militärs sollten bei der Versorgung von Häftlingen helfen, berichten belgische Medien unter Verweis auf eine Entscheidung des Innen- und des Justizministeriums. Sie sollten in Haftanstalten in Brüssel und in der Wallonie aushelfen. In der frankophonen Region Belgiens streiken Gefängniswärter seit etwa zwei Wochen. Sie verlangen von der Regierung unter anderem mehr Geld und Personal.

