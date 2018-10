New York (dpa) - Der kanadische Popstar Justin Bieber (22) hat sich eine Tätowierung im Gesicht stechen lassen. Das Minikreuz liegt direkt unter seinem rechten Auge, wie ein Bild auf Instagram zeigt.

US-Medienberichten zufolge hatte sich Bieber das Tattoo am Freitag bei seinem Stammtätowierer in New York machen lassen. "Es steht für seinen Glauben an Jesus und den Weg, seine Bestimmung in Gott zu finden", sagte der Tattoo-Künstler Jonathan Valena am Sonntag dem US-Portal "E! News".

Der Teenieschwarm ("Sorry", "What Do You Mean") ist bekannt für seine unzähligen Tattoos. Nach US-Medienberichten sollen es um die 50 sein. Ein Flügelpaar ziert etwa seinen Nacken, ein Kreuz seine Brust und eine Eule seinen linken Arm.

Foto auf Instagram

Bericht "E! News"

Bericht "Us Weekly"