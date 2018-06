Stockholm (dpa) - Der amerikanische Superstar Justin Timberlake tritt am Samstag während des Finales vom Eurovision Song Contest in Stockholm auf. Der Sänger werde sein neues Lied "Can't Stop The Feeling" präsentieren, während die Fernsehzuschauer über den diesjährigen Sieger abstimmen. Im Finale des ESC 2016 treten 26 Länder und Lieder an. Neben vier anderen großen Geldgebern ist Deutschland - ebenso wie Gastgeber und Vorjahressiegerland Schweden - automatisch fürs Finale gesetzt: Die 18 Jahre alte "The Voice of Germany"-Siegerin Jamie-Lee Kriewitz singt das Lied "Ghost".

