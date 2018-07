Los Angeles (dpa) - TV-Sternchen Kim Kardashian (35) ist zum Muttertag in ihrem Haus von einem kleinen Orchester überrascht worden. Ein Dutzend ganz in weiß gekleideter Geigen- und Kontrabassspielerinnen präsentierte am Sonntag unter anderem Stücke aus den Kinderfilmen "Frozen" und "Annie".

Das zeigen Videos im sozialen Netzwerk Snapchat. Dazu schrieb die zweifache Mutter: "Muttertagsüberraschung in meinem Wohnzimmer."

Engagiert wurden die Musikerinnen offenbar von Kardashians Ehemann Kanye West (38). Der US-Rapper ist bekannt für solche Überraschungen. Zu Weihnachten bekam Kardashian nach eigenen Angaben 150 Geschenke von ihrem Gatten, darunter ein Pelzmantel in Regenbogenfarben.

Bericht auf People.com

Bericht auf Billboard.com