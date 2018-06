München (dpa) - Aus Sicht von Schauspieler Oliver Korittke (48) gibt es ein simples Indiz für wahre Liebe. "Von der Frau, die du liebst, erzählst du deinen Kumpels nicht, was du mit ihr im Bett machst", sagte er dem deutschen "Playboy".

Korittke, der als Steuerprüfer Ekki Talkötter in den ZDF-"Wilsberg"-Krimis zu sehen ist, empfiehlt für Herrenabende "PlayStation und Bier" statt Gespräche über Sex. Von diesem Donnerstag (12. Mai) an ist Korittke als Hauptdarsteller der Komödie "Wie Männer über Frauen reden" in den Kinos zu sehen.

