RB Leipzig steigt erstmals in Bundesliga auf - 1860 München gerettet

Berlin (dpa) - RB Leipzig steht nach dem SC Freiburg als zweiter Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga fest. Die Sachsen gewannen am vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga 2:0 gegen den Karlsruher SC und machten den erstmaligen Sprung ins Oberhaus perfekt. Der 1. FC Nürnberg bleibt nach dem 1:0-Sieg gegen den FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Freiburg feierte durch den 2:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim die Zweitligameisterschaft. Im extrem spannenden Abstiegskampf machte 1860 München den Klassenverbleib mit dem 1:0 gegen den SC Paderborn perfekt. Die Münchner haben fünf Punkte Vorsprung auf den 16. MSV Duisburg, der 2:2 in Sandhausen spielte. Fortuna Düsseldorf ist durch das 1:0 gegen den Tabellen-Vorletzten FSV Frankfurt so gut wie gerettet.

Kittel gewinnt seine zweite Giro-Etappe und holt Rosa

Arnheim (dpa) - Topsprinter Marcel Kittel hat auch die dritte Etappe des 99. Giro d'Italia gewonnen und damit das begehrte Rosa Trikot erobert. Wie schon am Vortag siegte der 27-Jährige auch auf dem 190 Kilometer langen Teilstück von Nimwegen nach Arnheim am Sonntag souverän im Massensprint vor dem Italiener Elia Viviani und holte sich weitere zehn Sekunden Zeitgutschrift. Kittel löste damit den Niederländer Tom Dumoulin an der Spitze der Gesamtwertung ab. 2013 und 2014 hatte Kittel auch zum Auftakt der Tour de France jeweils das Gelbe Trikot geholt.

Deutsches Eishockey-Team verliert bei WM auch gegen Finnland

St. Petersburg (dpa) - Deutschlands Eishockey-Auswahl hat bei der Weltmeisterschaft in Russland den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Mitfavorit Finnland verlor die deutsche Nationalmannschaft ihr zweites Vorrundenspiel am Sonntag in St. Petersburg klar mit 1:5. Nach der 2:3-Auftaktniederlage im Penaltyschießen gegen Frankreich steht das DEB-Team im Rennen um den Viertelfinal-Einzug mit nur einem Punkt da. Einzig Brooks Macek traf beim 1:4 für den Außenseiter. Die Deutschen starteten damit unter Bundestrainer Marco Sturm erstmals seit 2013 wieder mit zwei WM-Niederlagen. Am Dienstag trifft ist die Slowakei nächster Gegner.

Biedermann schlägt Vogel im Prestige-Duell über 200 Meter Freistil

Berlin (dpa) - Paul Biedermann hat bei seiner letzten deutschen Schwimm-Meisterschaft das Prestige-Duell gegen Florian Vogel gewonnen und ist auf Platz zwei der Weltjahresbestenliste geschwommen. Der Weltrekordler lag am Sonntag über 200 Meter Freistil in 1:45,45 Minuten klar vor Vogel, der 99 Hundertstelsekunden langsamer war. Beide unterboten auch im Endlauf die erste Teilnorm für die Olympischen Spiele. In der Welt war in diesem Jahr nur Großbritanniens Weltmeister James Guy schneller. Für die deutsche Staffel über 4 x 200 Meter Freistil empfahlen sich zudem Christoph Fildebrandt und Clemens Rapp auf den folgenden Plätzen.

Ire Twomey gewinnt deutsches Spring-Derby in Hamburg

Hamburg (dpa) - Billy Twomey hat als erster ausländischer Reiter seit 19 Jahren das deutsche Spring-Derby in Hamburg gewonnen. Der Ire setzte sich am Sonntag auf Diaghilev im Stechen der mit 120 000 Euro dotierten Prüfung mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt durch. Er verwies bei der 87. Auflage des Klassikers den Briten Nigel Coupe mit Golvers Hill, den dreimaligen Sieger Andre Thieme mit Quonschbob und Janne Friederike Meyer mit Anna auf die Plätze. Keines der 31 Paare war zuvor im Normalumlauf ohne Abwurf geblieben. Daher erreichten alle neun Starter mit vier Strafpunkten das Stechen. Letzter ausländischer Sieger war 1997 der Österreicher Hugo Simon.

Handball-Titelkampf spannend: Berlin besiegt Rhein-Neckar Löwen

Berlin (dpa) - Die Füchse Berlin haben den Titelkampf in der Handball-Bundesliga der Männer noch einmal spannend gemacht. Die Gastgeber bezwangen am Sonntag Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen überraschend mit 24:20. Die Mannheimer liegen im Kampf um ihre erste deutsche Meisterschaft damit nur noch zwei Punkte vor Titelverteidiger THW Kiel, der zudem ein Spiel weniger bestritten hat. Die Berliner können dank des Sieges den für das internationale Geschehen der kommenden Saison nötigen Platz vier noch einmal angreifen.

Meister Bamberg startet mit klarem Sieg in Basketball-Playoffs

Bamberg (dpa) - Mit dem erwartet klaren Sieg ist Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg in die Playoffs um die deutsche Basketball-Meisterschaft gestartet. Im ersten von maximal fünf Viertelfinalspielen gewann Bamberg am Sonntag daheim 95:54 (48:26) gegen den fränkischen Rivalen s.Oliver Baskets Würzburg. Die Entscheidung in der einseitigen Partie fiel dabei schon bis zur Halbzeitpause. Beste Werfer beim Meister waren Spielmacher Brad Wanamaker mit 19 Punkten und Darius Miller mit 16 Zählern. Für Würzburg traf kein Spieler zweistellig. Zum Weiterkommen sind drei Siege nötig.

Gomez entscheidet Istanbul-Derby: Besiktas siegt bei Galatasaray

Istanbul (dpa) - Mario Gomez hat das Istanbul-Derby gegen Lukas Podolski für sich entschieden und Besiktas Istanbul der türkischen Fußball-Meisterschaft ein großes Stück näher gebracht. Beim Stadtrivalen Galatasaray sorgte der Torjäger mit seinem 25. Saisontreffer am Sonntag für den 1:0-Sieg von Besiktas. Gomez traf in der 76. Minute nach Vorarbeit des ehemaligen Frankfurters Cenk Tosun ins leere Tor. Zwei Spieltage vor Schluss baute Spitzenreiter Besiktas den Vorsprung auf Verfolger Fenerbahce zumindest bis zum Montag auf sechs Punkte aus. Dann kann der Tabellenzweite den Abstand mit einem Sieg gegen Basaksehir wieder verkürzen.

DFB-Junioren bei U17-EM nach erstem Sieg auf Viertelfinal-Kurs

Baku (dpa) - Dem deutschen Fußball-Nachwuchs ist in seinem zweiten Spiel bei der U17-Europameisterschaft in Aserbaidschan der erste Sieg gelungen. Am Sonntag setzte sich das Team von Trainer Meikel Schönweitz mit 3:1 gegen Bosnien-Herzegowina durch und hat den Einzug ins Viertelfinale im Visier. Zum EM-Auftakt hatte es ein 2:2 gegen die Ukraine gegeben. Der DFB-Auswahl reicht nun ein weiterer Punktgewinn zum Abschluss der Gruppenphase am Mittwoch gegen Österreich, um sicher das Viertelfinale zu erreichen.

Djokovic gewinnt Tennis-Masters-Turnier in Madrid

Madrid (dpa) - Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat das Masters-Turnier in Madrid gewonnen und ist mit 29 Erfolgen nun alleiniger Rekordsieger bei den Veranstaltungen der zweitwichtigsten Turnierserie vor dem Spanier Rafael Nadal. Djokovic setzte sich am Sonntag im Endspiel mit 6:2, 3:6, 6:3 gegen Vorjahressieger Andy Murray aus Schottland durch, der damit Platz zwei der Weltrangliste an den Schweizer Roger Federer verliert.

Glock verliert zweiten DTM-Platz: Heckklappe nicht regelkonform

Hockenheim (dpa) - DTM-Fahrer Timo Glock hat seinen zweiten Platz vom Hockenheimring wieder verloren. Der BMW-Pilot wurde am Sonntagabend aus der Wertung ausgeschlossen. Grund ist ein Verstoß gegen das technische Reglement. Die Heckklappe des ehemaligen Formel-1-Fahrers wich um 1,9 Millimeter von der vorgeschriebenen Toleranz ab. Die nachfolgenden Fahrer rückten deswegen alle um eine Position nach. Neuer Zweiter hinter Tagessieger Paul Di Resta auf Mercedes ist damit Augusto Farfus vor Maxime Martin, die beide wie Glock einen BMW fahren. Audi verbesserte sein Rennergebnis auf einen siebten Platz von Nico Müller und einen zehnten Rang von Mike Rockenfeller.

Beach-Duo Holtwick/Semmler auf Platz drei in Sotschi

Sotschi (dpa) - Das Beachvolleyball-Duo Katrin Holtwick/Ilka Semmler hat beim Welttour-Turnier in Sotschi Platz drei belegt. Die Berlinerinnen schlugen am Sonntag die Italienerinnen Marta Megatti/Orsi Toth 2:1 und erreichten damit in dieser Saison zum zweiten Mal einen Podestplatz in der Welttour. Im Halbfinale waren Holtwick/Semmler zuvor an den späteren Turniersiegerinnen Joana Heidrich/Kathrin Zumkehr aus der Schweiz mit 0:2 gescheitert.