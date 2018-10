Michel Platini tritt als UEFA-Präsident zurück

Lausanne (dpa) - Michel Platini tritt als Präsident der Europäischen Fußball-Union zurück. Das teilte der Franzose am Montag in einer persönlichen Erklärung mit. Zugleich kündigte er an, vor Schweizer Zivilgerichten gegen die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS, die Sperre gegen ihn im Kern zu bestätigen, vorgehen zu wollen. Der CAS hatte die vom Fußball-Weltverband verhängte Sperre am Montag lediglich um zwei auf vier Jahre reduziert. Der frühere Weltklasse-Profi war vom Weltverband ebenso wie der ehemalige FIFA-Chef Joseph Blatter für sechs Jahre gesperrt worden. Hintergrund ist eine dubiose Zahlung in Höhe von zwei Millionen Franken von Blatter an Platini im Jahr 2011.

UEFA ernennt nach Platini-Rücktritt keinen Interims-Präsidenten

Nyon (dpa) - Die Europäische Fußball-Union wird nach dem Rücktritt von Präsident Michel Platini vorerst keinen Interimschef ernennen. Das Exekutivkomitee der UEFA werde sich am 18. Mai in Basel treffen, um über die nächsten Schritte und den Zeitplan für einen Wahlkongress zu beraten. Das teilte die UEFA am Montag mit.

RB Leipzigs Coach Rangnick verspricht jüngstes Team der Bundesliga

Leipzig (dpa) - RB Leipzig will auch nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga seinem Jugend-Trend treu bleiben. "Wir werden eine ältere U23-Mannschaft stellen. Es wird mit Sicherheit die jüngste Mannschaft der Bundesliga sein", sagte Sportdirektor und Noch-Trainer Ralf Rangnick am Montag bei einem Pressegespräch. Er werde sich so schnell wie möglich mit seinem Nachfolger Ralph Hasenhüttl zusammensetzen und den Kader für die nächste Saison zusammenstellen. In spätestens vier Wochen soll der neue Kader stehen.

Entscheidung über WM-Teilnahme von Eishockey-Torhüter Greiss offen

St. Petersburg (dpa) - Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hält sich die Entscheidung offen, NHL-Torhüter Thomas Greiss noch für die Weltmeisterschaft in Russland nachzunominieren. "Ich werde Thomas anrufen und schauen, wie die Situation aussieht", sagte der Coach am Montag in St. Petersburg. Der Füssener Greiss war in der Nacht zum Sonntag in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den New York Islanders an Tampa Bay Lightning gescheitert. Nach dem 2:3 nach Penaltyschießen gegen Frankreich und dem 1:5 gegen Finnland steht die deutsche Auswahl bei der Weltmeisterschaft unter Druck.

Ungarn startet mit vier Deutschland-Legionären in EM-Vorbereitung

Budapest (dpa) - Mit vier Deutschland-Legionären hat Ungarns Fußball-Nationalmannschaft am Montag ihre EM-Vorbereitung aufgenommen. Im 30 Spieler umfassenden Kader von Trainer Bernd Storck stehen Torhüter Peter Gulacsi vom Erstliga-Aufsteiger RB Leipzig sowie die Feldspieler Lazlo Kleinheisler (Werder Bremen), Adam Szalai (Hannover 96) und Zoltan Stieber (1. FC Nürnberg). Bis zum Beginn der Europameisterschaft in Frankreich bestreiten die Ungarn noch zwei Testspiele gegen die Elfenbeinküste (20. Mai) und in Gelsenkirchen gegen Deutschland (4. Juni). Bei der EM trifft Ungarn in der Gruppe F auf Österreich, Portugal und Island.

NBA-Playoffs: Aus für Schröder und Atlanta gegen Cleveland

Atlanta (dpa) - Dennis Schröder und die Atlanta Hawks sind wie im Vorjahr in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA erneut klar an den Cleveland Cavaliers gescheitert. Die Hawks mussten sich am Sonntag (Ortszeit) daheim trotz einer engagierten Leistung dem Team von Superstar LeBron James 99:100 beugen. Somit verlor Atlanta wie vor zwölf Monaten die Ko-Runden-Serie glatt 0:4. Ersatz-Spielmacher Schröder zeigte, wie schon in der ersten Begegnung, eine starke Leistung und stand diesmal auch in der entscheidenden Schlussphase auf dem Parkett. Der Braunschweiger war mit 21 Zählern, davon 13 im letzten Viertel, erfolgreichster Punktesammler seines Teams.