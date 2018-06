Jerusalem (AFP) Israelische Siedler haben im muslimischen Viertel der Jerusalemer Altstadt nach eigenen Angaben ein weiteres Gebäude in Besitz genommen. Zugleich wurde am Montag bekannt, dass in einem anderen arabischen Stadtviertel im besetzten Ost-Jerusalem eine Siedlerorganisation ihr Hauptquartier errichtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.