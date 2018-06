Pjöngjang (AFP) Der Parteitag der nordkoreanischen Kommunisten hat die "Byungjin"-Politik von Machthaber Kim Jong Un abgesegnet, die das Streben nach weiteren Atomwaffen mit wirtschaftlichen Maßnahmen kombiniert. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Demnach nahmen die hunderten Delegierten das Programm bereits am Sonntag in Pjöngjang an.

