München (dpa) - Ein polnischer Leichenwagen mit einer toten Frau an Bord wird seit gestern in München vermisst. Von einem Diebstahl sei aber keine Rede, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler gehen vielmehr davon aus, dass der Fahrer einfach nicht mehr weiß, wo er das Auto "samt Inhalt" abgestellt hat. Der Mann sollte die Leiche von Italien nach Polen bringen. Gestern wollte er in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs eine Pause machen und stellte das Fahrzeug ab, konnte aber später den Parkplatz nicht mehr finden.

