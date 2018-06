Rio de Janeiro (dpa) - Brasiliens Fußball-Weltmeister Rivaldo rät nach einem brutalen Mord an einer 17-Jährigen von einer Reise zu den Olympischen Spielen in Rio ab. Es werde immer schlimmer in Brasilien, schrieb er zu einem Bild des Opfers auf seiner Instagram-Seite. Er rate allen, die die Absicht haben, Brasilien zu besuchen oder zu den Olympischen Spielen in Rio zu kommen, dass sie in ihrem Heimatland bleiben. Man könnte in Lebensgefahr geraten. Rivaldo wurde 2002 durch ein 2:0 im Endspiel gegen Deutschland Weltmeister.

