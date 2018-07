Hamburg (SID) - Der Olympia-Zweite Marcel Nguyen aus Unterhaching und der Hannoveraner Andreas Toba sind vorzeitig für die Europameisterschaften der Kunstturner vom 25. bis 28. in Bern nominiert worden. Diese Entscheidung traf Bundestrainer Andreas Hirsch vor einem Vorbereitungslehrgang in Kienbaum.

Definitiv fehlen wird bei den europäischen Titelkämpfen in der Schweiz der ehemalige Reck-Weltmeister Fabian Hambüchen, der an einer Schulterverletzung laboriert. Nach derzeitigem Stand plant der Wetzlarer seinen Einstand in die olympische Saison bei den deutschen Meisterschaften am 25./26. Juni in Hamburg.